Контррозвідка затримала генерал-майора СБУ, який працював на Росію і займався підготовкою терактів в Україні

Про це повідомили на сайті СБУ. Як стало відомо 14 квітня, контррозвідка служби затримала генерал-майора Валерія Шайтанова, який підозрюється у державній зраді і здійсненні терактів. Зокрема, відомо, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

СБУ провела масштабну спецоперацію, в рамках якої розвідники отримали докази роботи Шайтанова на російське ФСБ. На це вказують, зокрема, аудіо - та відеозаписи.

«На жаль, чоловік, який отримав генеральське звання після Революції Гідності і повинен був захищати Україну, насправді працював проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це - найважливіше викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності», - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Відомо, що за підготовку терактів на території України ФСБ обіцяла Шайтанову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США та паспорт громадянина РФ.

Крім підготовки вбивства Осмаєва генерал-майор СБУ передавав росіянам інформацію про:

- обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ОНС і задіяних у них співробітників;

- міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;

- працівників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО «А», українських розвідувальних органів;

- підбір, вивчення та залучення офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

В даний момент слідство триває. СБУ проводить обшуки за місцем проживання Шайтанова, а також інших українців, підозрюваних у приналежності до агентурним апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова, який і «курирував» українського генерал-майора.

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