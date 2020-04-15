Президент України повідомив, що робити громадянам на Великдень у зв'язку з карантином і неможливістю відвідати церковні служби

Так, гарант запропонував українцям дивитися богослужіння по телевізору. Голова держави поділився їх розкладом на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Радий, що, згідно з соціологічними опитуваннями, майже 90% українців, розуміючи всю складність ситуації, планують провести Великдень вдома. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тому ви зможете подивитися трансляцію богослужінь із всіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включаючи регіональні", - повідомив Зеленський.

Так, богослужіння Української греко-католицької церкви покажуть на "ICTV" та "UA:Перший" з 7:30 до 11:00 19 квітня. Трансляція з Православної церкви України буде відбуватися на "1+1" та "UA:Перший" з 23:30 до 3:00 в ніч з 18 на 19 квітня. УПЦ МП покажуть "Інтер" і "Україна". Трансляція буде проходити з 23:00 18 квітня до 3:00 ночі 19.

Раніше ми повідомляли, Зеленський записав відеозвернення, в якому заявив, що українців до кінця квітня чекає вирішальний момент - пік епідемії китайського вірусу. Але на сьогодні, за словами президента, "розслаблятися ще рано". У зв'язку з цим він закликав українців обов'язково залишатися вдома на Великдень.

«Різкого стрибка не відбулося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися рано. Розслаблятися небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня», - заявив Зеленський.

Зазначимо, станом на 9 годину ранку 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки зараження уханьским вірусом, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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