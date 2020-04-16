На Донбасі почався обмін полоненими між "ДНР" і Україною
Як повідомила прес-служба Офісу президента, Україна повертає 19 своїх громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях.
"Враховуючи карантинні обмеження, які діють у державі, за повернення звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію", – йдеться у повідомленні.
Обмін утримуваних осіб відбувається в рамках формату "всіх на всіх".
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"Тривають переговори про звільнення українців, що містяться на території окупованого Криму і в Росії. Слід пам'ятати, що оприлюднення в ЗМІ імена тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення", – підкреслили в ОП.
Процес відбувається процес в районі КПП Горлівки. На місце прибули представники Червоного хреста і ОБСЄ.
За інформацією російських ЗМІ, "ДНР" повинна передати Україні вісім утримуваних осіб, а Київ - десять.
Серед звільнених – військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, який потрапив в полон в 2019 році.
За неофіційними даними, обмін утримуваними особами між Україною і «ДНР» вже завершено. Обмін з «ЛНР» відбудеться в обід.
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