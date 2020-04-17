Як тепер отримати медичну допомогу

В Україні змінили правила укладення декларації з сімейним лікарем

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Також внесено зміни щодо алгоритму укладення договору з сімейним лікарем. Він істотно спрощений. Тому радимо укладати договори з сімейним лікарем. Все можна зробити в режимі онлайн сьогодні", – повідомив голова Моз України.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року в Україні почала працювати програма медичних гарантій.

Згідно з законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно обирати лікаря та заклад, отримувати послугу, за яку буде платити Нацслужба здоров'я.

Якщо ж у когось все ще немає декларації з сімейним лікарем, то він ризикує залишитися без безкоштовної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги.

Крім цього, без декларації пацієнти можуть не розраховувати на хірургічне втручання і проходження діагностик/обстежень. Також відсутність декларації робить неможливим отримання необхідних препаратів.

Зазначимо, станом на 1 березня 2020 року, декларації з сімейними лікарями підписали 29 мільйонів українців.

Нагадаємо, лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.

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