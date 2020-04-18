Боєць ЗСУ впав у кому після вибуху міномета на Донбасі. Зараз за його життя борються лікарі

Боєць 3 полку ССО Володимир Максименко був одним з тих, хто отримав поранення в результаті вибуху міномета на військовому полігоні в Донецькій області 14 квітня. Через отриману травму військовий впав у кому і зараз його стан залишається важким. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів журналіст Сергій Тищенко.

Він зазначив, що у Максименка немає рідних, і зараз він потребує допомоги.

«Чортів міномет…Зараз в комі і бореться за життя боєць 3 полку ССО – Максименко Володимир Віталійович. Рідних нікого не має…Живи Друже!», - написав журналіст, закликавши передплатників допомогти бійцеві.

Раніше ми писали про те, що 14 квітня під час планових навчальних стрільби на одному з полігонів на Донбасі стався вибух 82-мм міномета. В результаті загинув 24-річний старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗСУ Ігор Вівчаренко.

Відзначимо, що при вибуху міномета на полігоні також було поранено вісім осіб. Військовослужбовці отримали поранення різного ступеня тяжкості. У зв'язку з інцидентом ДБР запустило досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

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