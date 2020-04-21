Російський актор і режисер Володимир Меньшов різко висловився про пропагандистів в РФ



За його словами, постійне згадування України на російському телебаченні недоречно.



"Зараз я реагую на недоречність наших пропагандистів організовувати повістку новин. Тема України обсмоктується і вздовж, і впоперек. Ну годі вже! І Трамп теж усюди на ТБ. Ну треба ж міру знати! Як можна до такої міри не відчувати, що це вже всім остогидло?!", - обурився він.

Крім того, легендарний актор порівняв пропагандистів з "маразматичними бабусями".

"От реально дістала тема України на російському телебаченні Куди не ткни - скрізь "Україна те, Україна се". Як маразматичні бабки на лавочках, яких хлібом не годуй, дай сусідам кістки помити. А як самих капнеш - так караул", - зазначив він.

За словами Меньшова, Україну варто дати спокій.

"Мені не цікаво, що відбувається на Україні. Бо це не моя країна. Нехай вони там самі якось розбираються зі своїми проблемами. Тим більше, що нас, начебто, і не кликали в якості експертів", - зазначив актор.

Крім того, він зазначив, що у Росії достатньо своїх проблем, на які варто звернути увагу.

"А вдома стільки проблем: ошукані пайовики та люди похилого віку, непомірна плата за комуналку, жорстокість дітей, розпуста, що будується в норму, розбещеність мажорів, несправедливість чиновників, черги в лікарні: до невролога та кардіолога треба чекати по півмісяця", - заявив актор.



Зазначимо, що раніше Меньшов заявив, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму. На його думку, будь-яка активізація з боку України може призвести до плачевних наслідків, адже Російська Федерація може піти на більш суворі заходи.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

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