Доплати для пенсіонерів у Одеській області доступні лише для українців, що відповідають певним умовам.

Частина українських пенсіонерів може отримувати спеціальну доплату у Одеській області, її розмір залежить від категорії отримувача, повідомляє Politeka.net.

Така виплата призначається відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та виплачується додатково до основного розміру пенсії.

Як повідомили у ПФУ, право на доплати для пенсіонерів у Одеській області мають Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені чотирма і більше державними орденами, власники почесних звань «народний» або «заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти, льотчики-випробувачі та лауреати державних премій.

Крім того, до виплат додадуть грошей для матерів, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. У випадках, передбачених законодавством, право на виплату також може бути надане батькові.

У Пенсійному фонді наголошують, що надбавка не є окремою пенсійною виплатою, а нараховується понад уже призначену пенсію. Її розмір визначається індивідуально залежно від категорії пенсіонера і становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також законодавством передбачено можливість оформлення цієї надбавки для непрацездатних членів сім'ї після смерті пенсіонера, який мав право на доплату за особливі заслуги перед Україною. У такому разі виплата призначається у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір доплати для пенсіонерів у Одеській області залежить від кількості одержувачів. Якщо право на виплату має одна особа, їй призначають 70% від суми надбавки. Якщо ж таких осіб двоє або більше, вони отримуватимуть 90% від встановленого розміру.

Для оформлення доплати необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою та документами, що підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо заяву подати протягом 12 місяців із дня виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати набуття такого права.

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