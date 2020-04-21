Рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", відзначилася новим неадекватним заявою про війну на Донбасі
В одній з соцмереж у своєму блозі артистка продовжила висловлювати переконання про те, що за відновлення територіальної цілісності України борються нібито виключно європейці і американці.
"Свідомі українці ніколи не вміли воювати, у них немає жодної перемоги за всю історію, тільки ганебні поразки, зрада і садизм, вони відразу здаються і здають своїх товаришів", - заявила фанатка терористів.
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Також Чичеріна спробувала "блиснути" знанням історії, продемонструвавши глибоку інформаційну прірву. За її словами українців немає на Донбасі, а за них начебто б'ються іноземці.
"Замість них воюють неквапливі латиські біатлоністки, боязкі грузинські легіони, гей-інструктори з Америки, норвежці зі своїм мухоморним чаєм, наділяють безстрашністю хуторян на час бою, стажери з ІГІЛ, французи всіх кольорів, ось вона різношерста армія, а самі укропи в цей час воюють з російськими посольствами, пам'ятниками і церквами", — замарила Чичеріна.
Також раніше повідомлялося, що Чичеріна заявила нібито причиною погіршення відносин між українцями і росіянами стали американці.
У той же час вона вважає українців "своїми". Вона впевнена, що вся Україна стане російською. Також рок-виконавиця вважає, що РФ готова "прийняти" окуповані українські території, адже "іншого виходу немає".
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.