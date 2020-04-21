Рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", відзначилася новим неадекватним заявою про війну на Донбасі

В одній з соцмереж у своєму блозі артистка продовжила висловлювати переконання про те, що за відновлення територіальної цілісності України борються нібито виключно європейці і американці.

"Свідомі українці ніколи не вміли воювати, у них немає жодної перемоги за всю історію, тільки ганебні поразки, зрада і садизм, вони відразу здаються і здають своїх товаришів", - заявила фанатка терористів.

Також Чичеріна спробувала "блиснути" знанням історії, продемонструвавши глибоку інформаційну прірву. За її словами українців немає на Донбасі, а за них начебто б'ються іноземці.

"Замість них воюють неквапливі латиські біатлоністки, боязкі грузинські легіони, гей-інструктори з Америки, норвежці зі своїм мухоморним чаєм, наділяють безстрашністю хуторян на час бою, стажери з ІГІЛ, французи всіх кольорів, ось вона різношерста армія, а самі укропи в цей час воюють з російськими посольствами, пам'ятниками і церквами", — замарила Чичеріна.

Також раніше повідомлялося, що Чичеріна заявила нібито причиною погіршення відносин між українцями і росіянами стали американці.

У той же час вона вважає українців "своїми". Вона впевнена, що вся Україна стане російською. Також рок-виконавиця вважає, що РФ готова "прийняти" окуповані українські території, адже "іншого виходу немає".

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.