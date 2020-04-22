Російський актор Олег Басилашвілі заявив, що конфлікт на Донбасі - це безглузда війна



"Кому потрібна чужа кров? І головне, незрозуміло — в ім'я чого? Я не розумію, яких цілей домагаються так звані повстанці. Відділення від України? Ні. Того, щоб бути з Росією? Теж ні — вони вимог не висувають. А навіть якщо б і висували — мало хто чого потребує", - зазначив актор.

Також він зазначив, йому не зрозуміло, чому на війну в Україну йдуть якісь добровольці з Росії:

«Яким чином вони туди приходять? Є ж межа!.. Вона повинна бути на замку. А тут десятки, сотні добровольців зі зброєю переходять її — і хоч би хни. Як це може бути? І що це за люди? А їхня новітня зброя? Ви що, можете зі стрілецької зброї збити вертоліт? Ні, не зможете, яка б вона не була прекрасна і точна. А ось з ПЗРК – можна. А звідки ці ПЗРК? Там що, на Донбасі та Луганщині, величезні склади зброї?", - задається питанням актор.

До речі, Олександр Невзоров вважає, що у РФ не вистачить ресурсів довго утримувати Крим і Донбас.

"Вважаю, якщо Україні ще будуть потрібні ці землі, швидше за все, вона їх отримає назад. Просто тому, що у Росії немає ні кадрових, ні фінансових можливостей нескінченно все це тягнути.

Ми бачимо на прикладі Донбасу, що планувалась це як якась красива, романтична історія поширення "русского мира", але все знову-таки впиралося у відсутність виконавців", – розповів Невзоров.

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