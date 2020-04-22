Російський актор Олег Басилашвілі заявив, що конфлікт на Донбасі - це безглузда війна

"Кому потрібна чужа кров? І головне, незрозуміло — в ім'я чого? Я не розумію, яких цілей домагаються так звані повстанці. Відділення від України? Ні. Того, щоб бути з Росією? Теж ні — вони вимог не висувають. А навіть якщо б і висували — мало хто чого потребує", - зазначив актор.

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Також він зазначив, йому не зрозуміло, чому на війну в Україну йдуть якісь добровольці з Росії:

«Яким чином вони туди приходять? Є ж межа!.. Вона повинна бути на замку. А тут десятки, сотні добровольців зі зброєю переходять її — і хоч би хни. Як це може бути? І що це за люди? А їхня новітня зброя? Ви що, можете зі стрілецької зброї збити вертоліт? Ні, не зможете, яка б вона не була прекрасна і точна. А ось з ПЗРК – можна. А звідки ці ПЗРК? Там що, на Донбасі та Луганщині, величезні склади зброї?", - задається питанням актор.

Олег Басілашвілі

До речі, Олександр Невзоров вважає, що у РФ не вистачить ресурсів довго утримувати Крим і Донбас.

"Вважаю, якщо Україні ще будуть потрібні ці землі, швидше за все, вона їх отримає назад. Просто тому, що у Росії немає ні кадрових, ні фінансових можливостей нескінченно все це тягнути.

Олександр Невзоров

Ми бачимо на прикладі Донбасу, що планувалась це як якась красива, романтична історія поширення "русского мира", але все знову-таки впиралося у відсутність виконавців", – розповів Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли Крим і Донбас повернуться в Україну: "Конфлікт завершиться"

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