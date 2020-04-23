Такого в країні ще не було

Голова держави Володимир Зеленський назвав одне зі своїх завдань - зробити вибори в країні електронними

Про це гарант повідомив в рамках документального фільму "Рік президента Зеленського", передає Politeka.net.

"Вибори наступного президента мають бути електронними, як у деяких вже країнах - в Естонії, наприклад, вони і так вибирають, і в електронному вигляді", - зауважив Зеленський.

Тільки на одних виборах "діджиталізація всієї країни" не зупиниться. Голова держави оголосив, що "всі документи" українців стануть в результаті електронними.

"У нас з'явилося дуже багато нового. І ми дійсно в найближчі тижні увійдемо в трійку найбільш сучасних країн у цьому напрямку. Це правда. Тобто з'явилася у нас "Дія", діє вже електронний паспорт, права є, техпаспорт, студентські. А потім все. Крім підпису, буде вся нерухомість, весь бізнес, все буде - десь близько восьми нових електронних документів готується", - підкреслив Зеленський.

Також президент нагадав, що в Україні з'явилося окреме міністерство у рамках діджиталізації країни - Міністерство цифрової трансформації України.

Раніше ми повідомляли, на річницю свого президентства Зеленський розкрив, про що він шкодує найбільше, пов'язавши своє життя з великою політикою:

"Я не приховую, що це нелегка робота... Забирає весь мій час, і мені не вдається достатньо побути з сім'єю і дітьми. Я жалкую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів".

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський переміг у другому турі свого опонента Петра Порошенка з результатом в 73,22% підтримки проти 24,45%.

Нагадаємо, «Квартал 95» не пощадив Зеленського і потужно потроллил президента на Великдень.

Як повідомляла Politeka, Зеленський став заробляти, як Порошенко, розкрито реальна сума.