Пандемія китайського вірусу вказала на головні проблеми в українській медицині

Про це Володимир Зеленський розповів у фільмі, який присвячений першому році його президентства, передає Politeka.net.

За його словами, в умовах карантину та пандемії вірусу українці стали свідками того, як провалилася медична реформа.

"Зараз дуже багато питань до медичної реформи. Вірус показав, що це за медична реформа. Він показав: лікарні не готові, кількість інфекційних ліжок не готова до такого виклику, заробітна плата лікарів дуже мала, медичної інфраструктури немає", - пояснив глава держави.

Володимир Зеленський також додав, що до початку епідемії в Україні були непрацюючі лабораторії, прострочені маски і недостатня кількість апаратів ШВЛ.

"Все нам говорили: "Будьте спокійні, у нас є запаси, у нас є маски, їх мільйони, у нас 3000 працюючих ШВЛів, у нас є десятки лабораторій, для перевірки тестів". Я вам скажу, у нас було 5 непрацюючих лабораторій, зараз працюючих - 35. У нас ШВЛів з більш або менш працюючих, не було навіть тисячі в країні, де 40 млн населення. Були прострочені маски. Просто якайсь ганьба", - продовжив президент.

Глава держави також додав, що в Україні "крім медиків нічого іншого немає".

"Ми бачимо зараз, що після віруса потрібно змінити повністю підхід, ми тільки зараз розуміємо, що у нас є. Я вам чесно скажу, у нас крім медиків, дійсно, одних з найкращих у світі, у нас нічого іншого немає. Ось і вся медична реформа", - додав Зеленський, говорячи про масштабне провал в медичній сфері.

Підсумовуючи, глава держави також заявив, що в даний момент ситуація покращилася, чому сприяли зарубіжні вантажі і запуск вітчизняних виробників апаратів ШВЛ, зокрема.

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