Ще один "роздільник"

72-річний російський гуморист Володимир Винокур заявив, що Росія «хотіла убезпечити Украину і вберегти її від вторгнення «войовничих людей»

Довірена особа російського президента Володимира Путіна відхрестився від причетності РФ до війни на Донбасі, а також висловив сподівання, що «сусідні країни заберуть собі шматки України», передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Винокур на повному серйозі заявив про те, що Росія ніяк не сприяла тому, щоб на сході України розгорівся збройний конфлікт, а навпаки намагалася не допустити приходу військових і вирішити усе мирним шляхом.

«Смішно говорити про українську армію, українську авіацію, про український космос. Ну, самі розумієте», – видав артист.

За його словами, відновити дружні стосунки між двома народами не представляється можливим, оскільки розкол «дуже серйозний». А значить, вирішив він, кращим рішенням виниклої «проблеми» буде поділити Україну між сусідніми державами.

«Так нехай Австро-Угорщина і Польща заберуть собі шматки України, і тоді все дуже мирно відбудеться», – заявив путінський гуморист.

Він також підкреслив, що не збирається приїжджати з концертами в Україну, хоча його і запрошують, а от від виступів у «Л/ДНР» не відмовиться. Винокур вже відзначився гастролями в анексованому Криму.

Раніше артист неодноразово заявляв, що гордий бути довіреною особою Путіна, а сам ВВП – і «народний обранець».

Як відомо, ще один наближений до президента Росії Володимира Путіна російський актор Геннадій Хазанов зробив страшну заяву про Україну.

Він жорстко розкритикував демократію в сусідній державі, назвавши українців рабами. При цьому він зазначив, що це має багатовікові корені.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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