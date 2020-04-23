72-летний российский юморист Владимир Винокур заявил, что Россия «хотела обезопасить Украину и уберечь ее от вторжения «воинствующих людей»
Доверенное лицо российского президента Владимира Путина открестился от причастности РФ к войне на Донбассе, а также выразил надежду, что «соседние страны заберут себе куски Украины», передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.
Винокур на полном серьезе заявил о том, что Россия никак не способствовала тому, чтобы на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, а наоборот пыталась не допустить прихода военных и решить все мирным путем.
«Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете», – выдал артист.
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По его словам, восстановить дружеские отношения между двумя народами не представляется возможным, поскольку раскол «очень серьезный». А значит, решил он, лучшим решением возникшей «проблемы» будет поделить Украину между соседними государствами.
«Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет», – заявил путинский юморист.
Он также подчеркнул, что не собирается приезжать с концертами в Украину, хотя его и приглашают, а вот от выступлений в «Л/ДНР» не откажется. Винокур уже отметился гастролями в аннексированном Крыму.
Ранее артист неоднократно заявлял, что горд быть доверенным лицом Путина, а сам ВВП – и так «народный избранник».
Как известно, еще один приближенный к президенту России Владимиру Путину российский актер Геннадий Хазанов сделал жуткое заявление об Украине.
Он жестко раскритиковал демократию в соседнем государстве, назвав украинцев рабами. При этом он отметил, что это имеет многовековые корни.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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