Це вже занадто навіть для нього

Скандальний російський актор Іван Охлобистін грубо висловився про українців



Причиною його випаду стало бажання українців здобути релігійну свободу від РФ.

"Навіщо з ними домовлятися? Вони тварі продажні. Яка віра? Який Томос? Душити зрадників. Ми розкольники? Добре. За фактом вони нам ж*пу вылижут і всі свої канони перероблять. Вони завжди були зрадниками і жаліти їх не треба. Прав переможець", - вибухнув погрозами Охлобистін.



Крім того, він назвав українців "рабами", які повинні мириться з волею РФ.

"Ми намагалися їх переконати, але вони змінилися. Слабкі, малодушні сатани. Раби. Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, у них коротка пам'ять. Сподіваюся, цього разу ми будемо обережніше з нашими дурними сентиментами", - висловився скандальний актор.

варто відзначити, що раніше відвертий украиноненавистник Охлобистін заявив, що терпіння Росії по відношенню до України може лопнути.

"Ми завжди вважали українців братнім народом. Прощали їм дурну жадібність з хутірською хитрістю щодо нас, зданий німцям за 5 хвилин Київ і тисячі інших прикрих, але не критичних дрібниць. Чого тільки не трапляється в великій сім'ї. Але всьому є межа", - вважає одіозний актор.

Нагадаємо, акторові заборонений в'їзд в Україну, оскільки він неодноразово бував на окупованих територіях Донбасу та висловлювався на підтримку жителів регіону.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

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