Відомий російський актор Сергій Безруков заявив, що підтримує дії Володимира Путіна в Криму

Так, в одному з російських інтерв'ю спливла тема Криму.

"Я думаю, що тут ніякої невідповідності немає. Тут немає нічого такого, що могло б суперечити моїм смакам і поглядам. Я вважаю, що дійсно Крим наш. Я так вважаю, тому що підтримка там була величезною. Кількість росіян, не російськомовних, а саме росіян - величезна. Просто страшно собі уявити, що б творилося в Севастополі, особливо після подій в Одесі", – заявив Безруков.

До речі, народний артист Росії Юрій Назаров схвалив окупацію Криму



За його словами, насправді це було "поверненням".

"Для мене повернення Криму - це просто неминучий акт справедливості. Рано чи пізно це повинно було статися. Я з гастролями двадцять років їздив у Крим, але чомусь зараз не говорять, які настрої завжди панували в Криму. Адже Крим ніколи не визнавав себе Україною, а весь час говорили - ми автономна республіка Крим",- переконаний актор.

Крім того, він жорстко висловився про людей, які не згодні з цим.

"Те, що сталося - природний процес, а все що зараз підносить цивілізований Захід - це брехня і брудні інсинуації. В пику наплювати їм за таку цивілізацію, нахабно брешуть всі! І відбувається це від того, що вони бояться нас. Вони тремтять від страху. У них, звичайно зброї, набагато більше, ніж у нас. А нам наплювати!!!", - заявив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна побачила на Донбасі третю силу.