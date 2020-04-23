Актриса Ада Роговцева висловилася про президента РФ Володимира Путіна

Легенда радянського кіно згадала свою зустріч з ним.

"Ми з ним обідали. Говорили. І тоді я йому прочитала Цвєтаєву: "Якщо душа народилася крилатою – що їй хороми, що їй хати! Що Чингісхан їй – що – Орда! Два на світі у мене ворога, два близнюки, нерозривно-злитих: голод голодних...", і тут, глянувши на Путіна – "...і ситість ситих". Тому що обід був хороший. Ситість ситих" , - розповіла актриса.



Також вона зазначила, що під час їх зустрічі Путін читав Шевченка, і через деякий час після їх зустрічі і погіршення відносин між Україною і РФ, вона пригадала йому цю подію.

"Коли ж ось почалася ця велика біда, я першим ділом звернулася до нього, нагадавши і Цвєтаєву, і Шевченко. Кажу: "Що це було? Фальш, раз ви Шевченка знаєте і на землю мою посягнули". Якось так", - зазначила актриса.

Крім того, вона порівняла президента РФ з Гітлером.

"Ну ви ж бачили, як Гітлера аналізують? Ну от хіба можна її аналізувати? Так і Путіна. Як проаналізуєш диктатора? Людини, який вирішив, що він вище Бога, що він може вбивати, керувати, кроїти землі і народи. Що це за люди? Виродки. А як з ними? Мені здається, їх потрібно знищувати", - зазначила легендарна актриса.

Крім того, вона закликала співвітчизників ізолюватися від росіян, які, на її думку, вважають український народ вигаданим і які не мають власної мови.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

Також Politeka писала про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.