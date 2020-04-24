Учасники гумористичного проекту "Дизель шоу" оскандалилися появою на російському федеральному телеканалі

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, гумористи російського походження з проекту "Дизель шоу" Євген Нікішин та Сергій Писаренко засвітилися на пропагандистському телеканалі "Росія 1".

Як відомо, вчора ввечері, 23 квітня, на пропагандистському каналі транслювали прем'єру гумористичного шоу "Будинок культури і сміху", в якому знялися актори "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин.

Вони обидва "родом" з команди КВН (Челябінськ і Магнітогорськ), обидва росіяни. У програмі на телеканалі, де працюють пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабеева, брали участь у статусі запрошених зірок.

"Дизель шоу" — проект, який, за словами самих артистів, не жартує про політику. Але команда гумористів не раз називала Російську Федерацію "країною-агресором".

Але це, як ми бачимо, не заважає гумористам Сергію Писаренку та Євген Нікішину виступати на російському федеральному телеканалі.

"Нехай поїдуть з України в свій Челябінськ. Другий 95 квартал?", "Ось такі вони клоуни-люди не ускладнюють своє життя принципами і порядністю", - відреагували українці на новинe.

Раніше ми розповідали, що актори "Дизель шоу" показали щасливу Марину Поплавську. На офіційній сторінці проекту в Instagram з'явився пост, присвячений річниці «Дизель шоу».

«24 квітня 2015 року відбувся перший концерт «Дизель Шоу» у Жовтневому палаці. Сьогодні актори діляться унікальними фото і спогадами з тих часів», - йдеться в публікації.

На сторінці з'явилися відповідні архівні знімки гумористів. На деяких з них присутній і Марина Поплавська. На фото артисти щасливо посміхаються і позують всі разом. У публікації також можна помітити тег «МаринаЗнами».

Нагадаємо, маленький син зірки "Дизель Шоу" вразив зовнішністю, фото облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з зіркою "Дизель шоу", важливу заяву.

Також Politeka писала, що зірка Дизель шоу видав страшну правду про загибель Поплавської через півтора року.