Наміри Росії відправити «гуманітарний конвой» для хворих на коронавірус «братів» з Києво-Печерської лаври викликали ажіотаж в українському сегменті Фейсбуку
Одним з перших з цього приводу висловився відомий політтехнолог і політолог Олексій Голобуцький, передає Politeka.net.
«Росія заявила, що збирається відправити «гумконвой» не тільки своїм бойовикам на окупований Донбас, але й агентам у лаврі. Тобто, цілком відкрита операція забезпечення тилових диверсантів», – пише він у соцмережі.
Проте Голобуцький не впевнений, що на таке нахабство з боку північного сусіда буде адекватна реакція української влади.
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«Все, що ми можемо, – це максимально голосно висловити обурення і сподіватися, що хтось пояснить нюанси по «гумконвоям» і «ченцям РПЦ» Зеленському. Тому що без цього він цілком може і погодитися: спокусившись або «православ'ям», або «гуманітарністю» конвою.
На думку автора, найкращим виходом із ситуації було б не приймати допомогу від Росії, а зробити трохи інакше:
«В ідеалі варто було б втішити безконвойних ченців: «Ні вже, краще ви до них!». І виперти назустріч тому гуманітарного конвою з урочистою передачею Росії всього диверсійного загону. Нехай набираються «гуманітарності». І не повертаються», – підкреслив Голобуцький.
Колишній народний депутат Борислав Береза у своєму телеграм-каналі запропонував свій варіант, як вчинити з «братньою допомогою».
«Місія російських віруючих «носить виключно гуманітарний характер». Останній такий «гуманітарний вантаж» привіз у Донецьк зброю і боєприпаси. Тому краще його спалити, як тільки він потрапить на територію України», – рекомендує він.
Як ми вже розповідали, російські «віруючі» вирішили допомогти своїм братам у Києво-Печерській лаврі і доставити гуманітарний вантаж. Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова. Раніше до неї зверталася її російська колега Тетяна Москалькова з проханням про допомогу з доставкою в Лавру вантажу.
За її словами, мова йде про дві тонни ліків, дезінфікуючі засоби, маски, рукавички та інших засоби для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, РФ перекинула в Європу «допомогу» проти коронавіруса.
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