Відома актриса Наталя Сумська висловила захоплення українськими захисниками, які воюють на Донбасі
Відома українська актриса і телеведуча Наталія Сумська захоплена військовослужбовцями, які захищають Україну в зоні АТО на Донбасі.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Апострофу.
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"Таких людей в світі немає, щоб бачили цей тотальний цинізм суспільства і при цьому йшли захищати цю державу, українців, знаючи, що не допомагають так, як треба, не оснащують їх так, як належить. Це унікальні люди, інтелігенція", - сказала Сумська.
За її словами, вона часто слухає інтерв'ю наших захисників і бачить, які це интелигентные і виховані люди.
"Під час кожного інтерв'ю, яке ми чуємо в новинах, я намагаюся вдивлятися в це обличчя, як говорить людина, яка зі зброєю. Це якась особлива нація - воюють інтелігентні люди. А мова у наших воїнів, це просто дивно!" - додала вона.
Також народна артистка України заявила, що сприймає звістку про кожного загиблого бійця АТО, як власну трагедію.
"Кожен цей красень-юнак, у якого унікальна мова, кілька утворень, віддає своє життя на Донбассі, щоб ми зараз так ось могли про них ще й говорити, поки вони там сидять у своїх сирих окопах зі зброєю в поганій уніформі, яка горить. Як на це реагувати? Я також мати, куди мені бігти і прикрити його своїм серцем? Я внутрішньо з ними, і мені дуже боляче", - розповіла Сумська.
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