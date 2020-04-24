"Під час кожного інтерв'ю, яке ми чуємо в новинах, я намагаюся вдивлятися в це обличчя, як говорить людина, яка зі зброєю. Це якась особлива нація - воюють інтелігентні люди. А мова у наших воїнів, це просто дивно!" - додала вона.

Також народна артистка України заявила, що сприймає звістку про кожного загиблого бійця АТО, як власну трагедію.

"Кожен цей красень-юнак, у якого унікальна мова, кілька утворень, віддає своє життя на Донбассі, щоб ми зараз так ось могли про них ще й говорити, поки вони там сидять у своїх сирих окопах зі зброєю в поганій уніформі, яка горить. Як на це реагувати? Я також мати, куди мені бігти і прикрити його своїм серцем? Я внутрішньо з ними, і мені дуже боляче", - розповіла Сумська.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.