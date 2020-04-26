Що для цього потрібно

У період карантину українці зможуть отримати додаткові виплати

Зокрема безробітні можуть претендувати на грошову допомогу у розмірі 3 тисяч гривень, про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна. передає Politeka.net

Для цього їм потрібно зареєструватися в центрі зайнятості і за спрощеною програмою звернутися до центру соціального захисту, щоб отримати допомогу в розмірі близько 3 тис. грн.

Лазебна зазначила, що допомогу отримають близько 300 тисяч сімей ФОП першої та другої групи (без працівників). Їм буде надана допомога на дітей до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму на дитину.

Крім того, безробітним спростять доступ до отримання допомоги малозабезпеченим.

“Ті, хто зареєструвався безробітним, можуть з цією довідкою прийти в центр соцзахисту і отримають допомогу малозабезпеченій сім'ї”, – пояснив міністр.

Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають Фопи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень

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