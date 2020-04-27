Російський рок-музикант Гарік Сукачов виправдався за крадіжку Криму в України

На думку Сукачова, Крим належить Росії, так як росіяни за нього 300 років воювали.

Про це він розповів в інтерв'ю проекту "А поговорити?" телеканалу " Москва 24.

"Крим наш! Ми за нього триста років воювали. Мільйони людей за нього поклали своє життя. Росіян, українців, узбеків, татар – якщо говорити про Велику Вітчизняну. Це наша земля", - підкреслив він.

За його словами, кримські міста завжди були "руськими". "Розповідати мені казки не треба, я Крим непогано знав колись я там знімав кіно чотири роки. І те, що відбувалося в Севастополі, Балаклаві, де стояв "український флот" – всі настрої я знав. Величезні транспаранти висіли "Севастополь – російське місто" тоді, коли він був українським", – додав Сукачов.

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Сукачов вважає, що РФ винна лише в тому, що захищає свої інтереси і ніякої відповідальності за свої дії вона нести не повинна.

"Росія, величезна країна, несе за це відповідальність? Я вважаю, що влада РФ не несе. Тому що революція почалася в Україні і йшла досить довго. І це не перша революція. На Помаранчевій я теж був, бачив ці прапори і т. д. Все не однозначно", - прокоментував музикант.

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