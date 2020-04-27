Що потрібно знати українцям в умовах карантину

Стало відомо, коли в Україні можуть відновити пасажироперевезення у містах, а також приміське і міжміське сполучення

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, передає Апостроф.

За його словами, це може відбутися вже 12 травня.

"Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми будемо мати до 12 травня. Надалі плануємо і авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів - невигідно. Вигідніше не літати", - пояснив Криклій.

Він також попередив, що у разі запуску пасажирських перевезень ніхто не буде скасовувати обмежувальні заходи: залишаться масочний режим і термоскринінг.

Крім цього, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.

"Інакше ми будемо мати гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції по алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все завершимо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - резюмував міністр у спілкуванні з журналістами.

Раніше Владислав Криклій попереджав, що транспорт можуть запустити вже в другій половині травня. Робота транспорту напряму пов'язана з епідеміологічною ситуацією в країні.

Якщо ситуація буде стабільною, відомство зможе запустити внутрішнє пасажирське сполучення. Відзначимо, що спочатку почне працювати транспорт у містах, а також міжміське сполучення. А от внутрішнє авіаційне сполучення, за прогнозом, запрацює у червні.

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