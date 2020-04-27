Комік Михайло Галустян висловився про те, що відбувається в Україні

За його словами, Майдан був придуманий спеціально, щоб ослабити Україну і Росію.



"Всі події, які відбуваються на Україні, починаючи з їх Майдану зрежисовані тими, хто хоче послабити наші країни, нацькувати їх один на одного. Сподіваюся, в цьому у вас сумнівів немає. Їм це практично вдалося — на, в (як хочете) Україні йде, фактично, громадянська війна, влада захопила купка олігархів, яка танками готова тиснути незгодних, штучно розпалюється ненависть до росіян", - упевнений Галустян.

Крім того, він вважає, що між країнами можуть налагодитися відносини.

"Я вірю, що український народ зможе зрозуміти, як жорстко його «підставили» на Майдані, прожене своїх олігархів, які віддають накази вбивати мирних громадян, і знову зможе жити в мирі один з одним і з нами. І більше не буде смертей", - зазначив він.

Раніше інший російський гуморист Володимир Винокур заявив, що не поїде з гастролями в Україну.

Свою думку він аргументував тим, що країну потрібно спочатку змінити.

"Я категорично проти виступу в сьогоднішній Україні. Буде час тоді з задоволенням… Я Україну люблю, моє дитинство пройшло там. Але їм потрібно поміняти категорично все буквально, особливо всі ці вулиці Шухевича, Бандери… І ці факельні ходи… Я в таку Україну не поїду", зазначив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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