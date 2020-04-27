Російський співак Валерій Леонтьєв висловився про гастролі в Україні
За його словами, українські шанувальників повинні відправиться на окупований півострів, щоб потрапити на його концерт.
"Не планував образити українських законодавців своїм приїздом в заповідний куточок Росії, і, безумовно, шкода, що якийсь час не побачу українських шанувальників і друзів. Але є вихід, - приїжджайте до нас в Крим! Я працював у радянському Криму, в українському, російському: до речі, після зміни вивісок не змінилися ні пісок, ні вода, ні сидіння в залі, навіть глядачі ті ж ходять по п'ятдесят років на концерти - дай їм Боже здоров'я!", - заявив він в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, дані російського співака Валерія Леонтьєва внесені в базу відомого українського сайту «Миротворець» за відвідування Криму. Візити російського співака в Крим були здійснені в 2014 і 2015 році.
Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров захотів примирити Україну і Росію.
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"Хто повинен їх (відносини. – Ред.) відновлювати. Будемо це виправляти. Якщо це буде місія, щоб налагодити відносини і зробити місток дружби, я поїду. Якщо СБУ пустить. По Україні сумую. Дуже сумую, тому і в Крим приїжджаю на гастролі і розумію, що на свою бідну голову…", – зазначив Кіркоров.
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