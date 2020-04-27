Фірма сина екс-президента Віктора Януковича Олександра отримала в ОРДЛО шахти "Чайкіно" з запасами вугілля в 100 млн тонн

Про це розповів журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"На телеканалі, який захоплений бойовиками ДНР, вийшов цікавий сюжет про компанії "Майстер-торг"... Ця компанія якимось чином взяла в експлуатацію макіївської шахти "Чайкіно", і тепер видобуває на цій шахті вугілля... В сюжеті приватник подається мало не героєм... що прийшли люди, взяли собі шахту з запасом в 100 млн тонн вугілля... Ця компанія непроста, вона пов'язана з сином побіжного президента", - зазначає журналіст.

Казанський підкреслив, що офіційний засновник "Майстер-торгу" Дмитро Егурнов - особа, наближена до оточення ватажка бойовиків ДНР Дениса Пушилина.

Крім того, білоруський канал "Белсат" у своєму розслідуванні про те, як білоруські товари потрапляють в ОРДЛО, називав "Майстер-торг" найбільшим імпортером на окупований Донбас.

"Ми бачимо, як він (Олександр Янукович, - ред.) тепер підминає під себе шахти, вугільну галузь і, очевидно, разом з Курченко починає видобувати вугілля, потім вивозить в Росію", - каже Казанський.

За його інформацією, "Майстер-торг" нещодавно отримав дешевий кредит в 500 млн руб. від ватажка терористів Пушилина.

"Зрозуміло, що це просто дерибан грошей, який прикривається якимись високими цілями... Це все підтверджує, що не так вже і погано себе почувають регіонали селяни. Гроші надходять цим мерзотникам, які раніше грабували Україну. Після Майдану вони втекли і тепер грабують цей маленький шматочок, який захопили... Саша Янукович через ось таку свою прокладочку продовжує на території України вернути свій бізнес", - резюмує журналіст, додаючи, що цю історію слід ретельно вивчити українським правоохоронцям.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

Як повідомляла Politeka, ліквідація Януковича: спливла скандальна інформація про снайперів, все вирішив один дзвінок.