Російський дизайнер Артемій Лебедєв вважає Україну не самостійною державою, а частиною Росії



Лебедєв вперто вважає Крим російським і називає "непорозумінням" приналежність Криму Україні. У своїх роздумах він зайшов навіть далі – вважає, що "держава Україна з'явилася на світ" тільки тому, що "старі комуністичні алкаші" вирішили "роздати один одному титули президентів замість старих партійних".

Крім того, заборонений в Україні російський дизайнер Артемій Лебедєв назвав нашу країну регіоном РФ. Про це він написав відповідний пост у своєму ЖЖ.

"У Росії все просто - регіони в середині країни називаються областями, а регіони по краях називаються краями (а один регіон прямо так і називається - Україна)", - заявив дизайнер.

За його словами, нібито є лише одне виключення з правил - це Пермський край, який лише помилково не зробили областю, а назвали краєм.

"Але є одне виключення - Пермський край. Він знаходиться в середині, але його помилково назвали краєм, а не областю. Просто факт", - додав він, прикріпивши карту.

Також раніше повідомлялося, що російський блогер і дизайнер Артемій Лебедєв вирішив вставити свої п'ять копійок на тему збитого українського Боїнга, але потрапив під шквал критики.

Лебедєв цинічно висловлюється про жертви катастрофи. За його словами, після такої смятки "немає сенсу збирати те, що залишається від людей, простіше це все разом прибрати і все".

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