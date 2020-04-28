Актриса театру і кіно Наталія Фатєєва висловилася про ставлення РФ до України
Вона здивувалася діями російської влади.
"Це робиться спеціально, це робиться владою. Я прожила життя при Сталіні, і під час війни, і після, але такого психозу не бачила. Зараз це повертається, щоб виправдовувати насильство над людьми і беззаконня, це все путінські справи", - зазначила легендарна актриса.
Крім того, вона вважає, що у Росії в останні роки до незалежної України ставляться з глузуванням і зарозумілістю.
"Це комплекс неповноцінності. У нас манія величі. Нескінченно слово «великий», від якого мене нудить. Божевільна заздрість. І чомусь вважають, що їм всі зобов'язані. Я, наприклад, щаслива, що Грузія – незалежна країна. Я щаслива, що Україна проходить важкий шлях, але вона незалежна країна, і ніколи не буде по-іншому! Тут можна говорити все, що завгодно", - зазначила актриса.
Крім того, Фадєєва вважає, що Україна буде завжди незалежною державою, у справи якого, лізти не потрібно.
Російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар: "По швах тріщить"
Брак грошей у бюджеті, Кабмін прийняв рішення: що тепер буде з виплатами і допомогою
Пенсії та субсидії знову перерахують, українцям видали важливу деталь: "З першого травня буде..."
Українців попередили про новий курс долара: "До кінця квітня за один "зелений"...
"Це говорить про те, що у людей, які при владі, не все в порядку – розум з серцем не в ладу. Вони дуже закомплексовані і бояться її втратити, тому вони весь час займаються не тим, чим потрібно. Замість того, щоб думати про якість життя людей, їх нічого не цікавить, крім своєї кишені і бажання все життя бути в цієї влади. Більше нічого! Від цього все і йде. Тому й таке ставлення до України. Україна що, їх власність?", - обурилася актриса.
Раніше російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що Росія безцеремонно вкрала територію України.
Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.