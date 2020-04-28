Актриса театру і кіно Наталія Фатєєва висловилася про ставлення РФ до України



Вона здивувалася діями російської влади.



"Це робиться спеціально, це робиться владою. Я прожила життя при Сталіні, і під час війни, і після, але такого психозу не бачила. Зараз це повертається, щоб виправдовувати насильство над людьми і беззаконня, це все путінські справи", - зазначила легендарна актриса.



Крім того, вона вважає, що у Росії в останні роки до незалежної України ставляться з глузуванням і зарозумілістю.

"Це комплекс неповноцінності. У нас манія величі. Нескінченно слово «великий», від якого мене нудить. Божевільна заздрість. І чомусь вважають, що їм всі зобов'язані. Я, наприклад, щаслива, що Грузія – незалежна країна. Я щаслива, що Україна проходить важкий шлях, але вона незалежна країна, і ніколи не буде по-іншому! Тут можна говорити все, що завгодно", - зазначила актриса.

Крім того, Фадєєва вважає, що Україна буде завжди незалежною державою, у справи якого, лізти не потрібно.

"Це говорить про те, що у людей, які при владі, не все в порядку – розум з серцем не в ладу. Вони дуже закомплексовані і бояться її втратити, тому вони весь час займаються не тим, чим потрібно. Замість того, щоб думати про якість життя людей, їх нічого не цікавить, крім своєї кишені і бажання все життя бути в цієї влади. Більше нічого! Від цього все і йде. Тому й таке ставлення до України. Україна що, їх власність?", - обурилася актриса.

Раніше російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що Росія безцеремонно вкрала територію України.