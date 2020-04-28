Грузинська співачка і екс-суддя українського «Х-фактора» Ніно Катамадзе жорстко висловилася про Росію, а також пояснила, чому відмовилася від поїздок в РФ

Про це Катамадзе написала пост на грузинській мові на своїй сторінці в Facebook, а переклад звернення співачки з'явився на порталі видання «Грузія Online».

Вона заявила, що відтепер президент Росії Володимир Путін є не тільки агресором і ворогом для її країни і співвітчизників, але і її особистим. Співачку дуже обурила поява депутата Держдуми Сергія Гаврилова на місці спікера грузинського парламенту. Нагадаємо, проти нього свого часу вийшли сотні тисяч грузин і почали вимагати відставки політика.

«Моє серце, моє слово, мій голос і протест з вами! Я ніколи не цуралася йти проти насильства і несправедливості, ніколи мені не було лінь, і своїм голосом, по-грузинськи, у всіх частинах світу і в тому числі Росії, я завжди кажу, що Росія окупант, Путін є ворогом моєї країни, а значить і моїм!» заявила вона.

Катамадзе запевнила, що ніколи не співала російською і не виступала на корпоративах політиків і депутатів, а її музика належить народу. Але вона не буде давати концертів в Росії.

Також вона привела в якості аргументу цитату відомого громадського діяча Зураба Жванія: «Я грузин, а значить я європеєць», і повідомила, що її співвітчизники давно стали грузинськими європейцями, здатними заявити про свої цінності та відстоювати їх.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу