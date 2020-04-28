Українці зможуть отримати додаткові медичні послуги безкоштовно

З 1 квітня стартував другий етап медичної реформи, в рамках якого безкоштовним для громадян став новий пакет медичних послуг. Всього в переліку значиться 27 різних медичних послуг, серед яких первинна медична допомога, екстрена медична допомога, амбулаторна вторинна і третинна допомога, а також цілий список обстежень.

Також дорослим і дітям стали доступні безкоштовні хірургічні операції в стаціонарі, допомога при пологах, діагностиці та хіміотерапевтичному лікуванні онкології, реабілітації немовлят.

Крім того, тепер буде безкоштовним харчування та перебування в лікарні. Самі медичні установи не мають права встановлювати плату за послуги, перераховані в пакеті реформ.

«У складних неонатальних випадках пацієнта безкоштовно забезпечують цілодобовим повним або частковим парентеральним харчуванням…В пакет стаціонарної та мобільної паліативної допомоги входить оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки, включаючи ентеральне харчування через зонд», - йдеться в повідомленні Національної служби охорони здоров'я України.

Крім того, у зв'язку з пандемією лікарням будуть сплачувати за лікування пацієнтів з COVID-19 у трьох нових пакетах послуг. А для пацієнтів у критичних станах передбачено безкоштовне парентеральне харчування – введення поживних речовин.

При цьому бажаючі зможуть доплатити за покращене харчування. Таким чином лікарні зможуть надавати на вибір два меню – базова безкоштовне і поліпшене платне.

Підкреслюється, що оплачувати подібні додаткові послуги українці мають виключно офіційно через касу та згідно затвердженого переліку і вартості.

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