У мережі з'явилися кадри зі скандального ресторану нардепа Миколи Тищенка «Велюр», який опинився в центрі уваги через порушення карантину

28 квітня поліцейські прийшли з перевірками в елітний київський заклад, який, за даними ЗМІ, продовжує приймати відвідувачів, незважаючи на карантин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Правоохоронці розповіли, що під час їх візиту відвідувачів у ресторані не було, а всередину їх впустив адміністратор.

«Там перебувало кілька співробітників. Ми роз'яснили адміністратору ресторану норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення і зобов'язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину», - повідомив співробітник поліції Андрій Вернигора.

Також поліцейські опублікували кадри з самого елітного ресторану.

У свою чергу, українці поставилися до показовим перевірок досить скептично.

«Супер!! Вчора вийшла в ефір програма, сьогодні перевіряють. Аплодую стоячи», «Та то він мабуть сам викликав міліцію щоб зняти всі підозри. А потім погодував хлопців безкоштовно. Все життя згадуватимуть як поїли у депутатському велюрі. Але мені чомусь сумно», «такий собі невеличкий ідіотизм - прийшли не знайшли відібрали пояснення і зобов'язання - все по КПК та закону про поліції - і вже суспільна як працюють важко і ефективно», «Така показуха ще в путінській Расії», «хаха, показуха, ввечері вже почне приймати голодуючих», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Велюр» продовжує приймати гостей. Про це заявили журналісти програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом. Кореспонденти влаштували засідку під елітним рестораном «Велюр» у Києві, який належить Тищенку. Правда, сам депутат заперечує цей факт. З'ясувалося, що ресторан продовжують відвідувати депутати і люди, близькі до студії «Квартал 95».

Нагадаємо, у розпал голодних бунтів "Слуги" відсиджуються в ресторані нардепа Тищенка, фото vip-карантину.

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