Глава поліції Вінниччини Юрій Педос погрожував журналістам, які зняли його незадекларований особняк

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала, передає Politeka.net.

Журналісти вирішили зняти особняк, в якому проживає генерал поллиции Юрій Педос, але він відразу пішов на конфлікт.

"Він просто не вказав його до переліку майна, яким користується. Мабуть, забув. Згідно з реєстром, будинок зареєстрований на його батька, а добудова у дворі – на батька його дружини", – розповів Бочкала.

Колега Романа Бочкали вчора, 28 квітня, під'їхав до будинку голови поліції Вінницької області і зафіксував, що генерал виїжджав на роботу саме звідти. Більш того, Педос вийшов до журналістів, але коли "непрохані гості" почали задавати незручні запитання, офіцер "включив режим рагуля".

"Погрожував кримінальними справами. А потім запитав, випадково в кишені кореспондента не знайдуться наркотики. Педос зателефонував 102 і повідомив: "На мій будинок напали, напали на мою сім'ю і перешкоджають мені виїхати", – додав активіст-розслідувач.

Пізніше силовики вилучили камеру і хотіли конфіскувати флешку з записом. Більше того, поліцейські розглядали можливість затримання журналіста

"Але сюжет не був знятий. Стовідсоткове перешкоджання законній професійній діяльності – ст. 171 КК. Питання. І куди ми повинні скаржитися? Правильно, Педосу!.. Знайдемо управу на цього наляканого. Вибачте, але це занадто. В кращих традиціях часів Януковича. Давайте зробимо відомим цього Педоса", - резюмував Роман Бочкала у своєму Facebook.

"Ласкаво просимо назад в м**рское держава", "Моя нова поліція... А як було - конкурси, молоді люди", "Одні вирощують овочі, а потім нікуди збувати, інші вирощують будинку, де я не я! І хата не моя", "Дно Педоса", "Гарне прізвище.... Як господар", "Його прізвище говорить сама за себе", "У нас таких педосов півкраїни", "Чому у всіх українських генералів морди, як у колгоспників? Який це генерал? Кугут звичайний", - гнівно відреагували на свавілля українці в коментарях.

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