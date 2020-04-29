Відома письменниця і поетеса Оксана Забужко розгромила ідею миру з Росією

На її думку, мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави, передає Обозреватель.

Вона зазначила, що Україна може перемогти, домігшись світу на своїх умовах.

"Мета Росії у цій війні – зробити так, щоб нас не було. Як країни, як народу, як культури – у всіх сенсах. Так що, виходить, давайте самі покінчимо з собою, щоб полегшити їм роботу? Здамося на милість "ласкавого" Путіна, і він вже сам вирішить, скільки нам залишилося існувати – п'ять, десять або п'ятнадцять років?" – зазначила поетеса.

Вона додала, що суїцидом є прийняття умов агресора після стількох років війни, наплювавши на могили загиблих і горе їх сімей, на поранених і травмованих, на мільйони біженців, на всіх, для кого справа життя — щоб Україна була.

"Вибачте, а якими будуть завтра вимоги гопника, який увірвався до вас у будинок і вимагає, щоб ви не чинили опір, щоб йому було зручніше вас вбивати?" – наголосила Забужко.

Також раніше повідомлялося, що українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України.

За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР України стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні. План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю.

За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна.