Відома письменниця і поетеса Оксана Забужко розгромила ідею миру з Росією
На її думку, мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави, передає Обозреватель.
Вона зазначила, що Україна може перемогти, домігшись світу на своїх умовах.
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"Мета Росії у цій війні – зробити так, щоб нас не було. Як країни, як народу, як культури – у всіх сенсах. Так що, виходить, давайте самі покінчимо з собою, щоб полегшити їм роботу? Здамося на милість "ласкавого" Путіна, і він вже сам вирішить, скільки нам залишилося існувати – п'ять, десять або п'ятнадцять років?" – зазначила поетеса.
Вона додала, що суїцидом є прийняття умов агресора після стількох років війни, наплювавши на могили загиблих і горе їх сімей, на поранених і травмованих, на мільйони біженців, на всіх, для кого справа життя — щоб Україна була.
"Вибачте, а якими будуть завтра вимоги гопника, який увірвався до вас у будинок і вимагає, щоб ви не чинили опір, щоб йому було зручніше вас вбивати?" – наголосила Забужко.
Також раніше повідомлялося, що українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України.
За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР України стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні. План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю.
За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.