Шість років у Донецьку пройшов останній український мітинг, після чого в місто прийшов «руський мир»

Про подію, яка мала місце 28 квітня 2014 року, у своєму Twitter нагадав користувач Віталій Овчаренко, опублікувавши фотографії.

«Це був останній день, коли ми вільно носили в своєму місті жовто-синій прапор! Далі місто порине в російську темряву, в якій перебуває і донині», – підписав знімки автор.

На фото – молоді люди з українськими прапорами і плакатами за Україну. На останньому фото – прапор, забруднений в крові.

В той день о 18.00 в центрі Донецька на площі перед пам'ятником Сергія Бубки зібралися близько тисячі прихильників єдності України. Мітинг проходив під охороною сотень військовослужбовців внутрішніх військ і міліції, які спробували заблокувати всі можливі підходи до учасників мітингу.

Самотні перехожі намагалися, проходячи повз мітингувальників, кричати антиукраїнські гасла «Геть київську хунту!», але ніякої реакції їх провокації в учасників української акції не викликали.

Після того, як український мітинг закінчився, люди вийшли на проїжджу частину вулиці Артема і попрямували до «Донецьк Сіті». Через кілька хвилин після початку маршу на вулицю Артема з боку Донецької ОДА вийшли близько 150-200 проросійських активістів, багато з яких були в балаклавах, і практично всі – з бітами, кийками, а дехто навіть з саперною лопаткою.

Вони кидали каміння, петарди, світло-шумові гранати і бризкали в прихильників єдності України з балончиків з газом.

У результаті сутичок постраждали 12 осіб.

Через шість років Донецьк став депресивним містом, звідки виїхали більшість прогресивно налаштованих жителів. Нещодавно бойовики перейменували його в Сталіно.

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