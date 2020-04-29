Колишній народний депутат Олег Ляшко влаштував перформанс біля ресторану «слуги народу» Миколи Тищенка і потрапив у новини дня

Лідер «Радикальної партії» на камеру заблокував двері у «Велюр», відреагувавши таким чином на скандал навколо закладу, передає Politeka.net.

Разом з помічниками Олег Ляшко «замурував» двері ресторану піноблоками, а щілини між ними залили монтажною піною. Активісти також вивели червоною фарбою написи «Карантин» і «Закон один для всіх».

«Карантин - так карантин, для всіх», - заявив пафосно радикал, не забувши додати, що поліція кришує депутатів.

У свою чергу Борислав Береза, теж колишній депутат, не полінувався з'їздити до ресторану і відзначив одну «маленьку» особливість.

Виявилося, що Ляшко і Ко «замурували» не головні двері в заклад, а влаштували шоу біля виходу на літню терасу, яка і так була закрита. Вхід у ресторан, як і раніше працює, як і все інше. Про це Березі розповіли місцеві жителі, котрі спостерігали за тим, що тут відбувалося. Тому, впевнений політик, це – шоу для довірливих і наївних.

«Залишилося з'ясувати лише одне: а що ж сюди вхід забули замурувати? Чи мета була інша? Не знаю! Мабуть, інтерес був саме в шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому. Тому вийшло ось так!», – показав політик результат піар-акції, направивши камеру на головний вхід ресторану «Велюр».

Ой, як невдобно вийшло. ))) Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли... вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете. Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 29. April 2020

Раніше ми писали про те, що в мережі опублікували ціни на страви в меню закладу Миколи Тищенка. Деякі позиції обчислюються тисячами гривень за порцію, а чашка чаю в ресторані коштує 580 гривень.

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