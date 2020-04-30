Погода в Україні 30 квітня різко зміниться, більшу частину країни накриють сильні зливи з грозами

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

«29-30 квітня в південних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 30 квітня у західних областях грози, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, вночі на Закарпатті значний дощ (II рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на західній Україні будуть сильні дощі. Вдень повітря прогріється до 16-21 зі знаком «плюс». Вночі похолодає до 8-11 градусів тепла.

Українцям на півночі також варто готуватися до дощу. Тим не менш, вдень стовпчик термометра показуватиме від 19 до 21 градуса тепла. А от вночі похолодає до 7-11 за Цельсієм.

Центральні регіони частково накриють опади. Українцям варто очікувати денних 20-23 градусів тепла.

На півдні України дощі пройдуть в Одеській області. Вдень стовпчик термометра покаже 17-22 тепла. А от вночі похолодає до 7-9 за Цельсієм.

А от на сході України буде сухо і без опадів. Вдень повітря прогріється до неймовірних 20-23 тепла. Хоча вночі стовпчик термометра опуститься до 4-8 градусів.

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