Заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про готовність домовлятися з європейськими країнами щодо сезонних працівників з України справила ефект вибуху бомби

На главу Кабміну посипався такий шквал критики, який навіть не снився його попередникам, передає Politeka.net.

Відомий політолог Олексій Голобуцький відкрито назвав подібні висловлювання Шмигаля работоргівлею.

Коментуючи слова прем'єра під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Маат Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін, який підкреслив, що координацію роботи з працевлаштуванням українців за кордоном буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, автор не стримувався.

Він пояснив, що тепер вільні і повноправні громадяни України зможуть виїхати за кордон на легальну роботу тільки за згодою уряду.

«Так, співгромадяни. Це дійсно торгівля людьми. Офіційна. Ні, я розумію, що ніхто з влади просто не подумав, як це виглядає і як кваліфікується юридично. І які смачні позови вони матимуть. Вони не зі зла, просто як завжди, «нульова компетентність, сееер», – пише Голобуцький.

При цьому він підкреслив, що це стосується не тільки сезонних робітників, але і висококваліфікованих фахівців. Наприклад, працівники у сфері ІТ, які без будь-якої допомоги уряду виграли високі конкурси на міжнародному рівні на високооплачуване робоче місце тільки власними знаннями, власним навчанням, власним бажанням працювати.

«Матір Божа…Скажіть їм, ну хоч хтось! Може, пора рекрутувати ілюстраторів, виводити під ВР і Банкову з величезними плакатами, на яких в картинках буде показано: як робити, як НЕ робити ні в якому разі. І група з мегафонами з якимись віршиками на два такти, можна з музичкою, щоб скандувала простенькі пояснення принципів державного управління. Хоча не допоможе ж ...», – іронічно підсумував свій пост Голобуцький.

Нагадаємо, українців готові випустити на заробітки за кордон, Шмигаль зробив заяву.

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