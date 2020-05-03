В МОЗ України відреагували на указ Всесвітньої організації охорони здоров'я про продовження карантину

Як передає Politeka.net, коментар дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Якщо ми подивимося на рішення ВООЗ, то вони дають дуже чіткий сигнал: небезпека знаходиться на дуже високому рівні, тому ми не маємо права розслаблятися і говорити, що все вже позаду. Дуже важливо, щоб ми і надалі дотримувалися порад фахівців, які займаються протиепідемічними заходами на основі аналізу ситуації, в тому числі в Україні. І ми дуже ретельно прислухаємося до цих порад, на основі цих рад ми пропонуємо, які пом'якшення карантинних заходів і в які терміни ми будемо робити", - сказав міністр.

Однак він підкреслив, що ослаблення правил карантину все-таки почнеться з 11 травня.

Можна буде гуляти в парках, відкриють деякі магазини, салони і перукарні. Обов'язковими залишаться маски, дезінфекція та дотримання дистанції.



Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендації продовжити карантинні заходи через поширення вірусу.

У ВООЗ наголосили, що продовження карантину - це ефективний засіб порятунку життів українців.





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