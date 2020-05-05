Музикант і лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, як Україні позбутися впливу Росії

"Сотні років ми перебуваємо під гнітом Росії, так що це спочатку зовнішня проблема тепер пустила у нас глибокі коріння. Хоча, безумовно, це явище серйозно підживлюється ззовні", - переконаний музикант.

За його словами, для початку Україні потрібно вийти з інформаційного і культурного простору РФ.

"Моя стратегія, моя думка — ми повинні побудувати свій інформаційний та культурний простір. Зараз воно не сформовано. Ми все ще живемо в російському інформаційному шлейфі і досить закриті від Європи, США, не кажучи вже про Польщі, Молдові, Румунії, Білорусі", — пояснив він.

За його словами, Україна сама винна в "поверхневому" щодо інших країн.

"Ми зараз шукаємо підтримки і поваги усього світу, і дивуємося, коли до нас ставляться поверхово. Насправді, як до нас ставитися серйозно, якщо всі бачать, що ми самі себе не поважаємо, самі не знаємо свою історію, не захищаємо ні мову, ні культуру, ні про територію", — впевнений музикант.

Крім того, він зазначив, що в Україні побутового патріотизму не існує.

"Мало хто розуміє, що в ефірі має бути українська мова, і не якісь жалюгідні 25-35%. З іншого боку — є показний патріотизм зі сторони влади, який часто закінчується пафосними словами", зазначив артист.

Раніше, український рок-музикант заявив, що для українців, які не можуть вивчити українську мову потрібно створити гетто або вони мають повне право "шукати роботу в інших краях".

За словами Скрипки, сам він розмовляє різних мовах, виходячи з ситуації.

«Я коли хочу говорю по-англійськи, по-французьки, по-іспанськи небагато. Я і російською говорю з людьми, які мене не розуміють!», — пояснив він.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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