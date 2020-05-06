Російський композитор "Професор" Лебединський різко висловився про політику РФ

За його словами, дії російської влади за останні роки викликають у нього сором, подив, за якими приходить гнів "по відношенню до бандюг, які захопили владу в Росії".

У своєму пості у соцмережі Лебединський також звернувся до українців.

"Дорогі українці, всю цю російську ху*ту я ненавиджу не менше вашого. Навіть більше. Я, хоч і давно живу в США і Україні, формально поки ще громадянин країни-виродка, країни-гопника, країни-недолюдка, де навіть найсвітліші і порядні люди безсилі перед тварюками і живуть в страху, де дітей і підлітків б'ють кийками здорові тупорилі мужлани у формі за негласної підтримки "президента", де в думі і уряді одні виродки, сволота, злодії, ідіоти і явні душевнохворі", - продовжив співак.

Також нещодавно ми писали, що російський актор, письменник, музикант, телеведучий і драматург Євген Гришковець не зміг стриматися і висловився про ситуацію з анексією Криму

Він розповів, що в Росії з завидною регулярністю мусують тему Криму. На його думку, Крим належить Російській Федерації, і це факт, з яким важко сперечатися. Але в той же час письменник визнав, що "приєднання півострова до Росії було незаконним".

"Ну а що Крим російський, тут нічого не зробиш. Я колись сказав, що Крим був анексований незаконно, але справедливо. Як Янукович був повалений незаконно, але справедливо", - розповів Гришковець.

Нагадаємо, що Шура пригрозив світу повторенням кримського сценарію: "Не остання країна, яку відхватимо".

Як повідомляла Politeka, Цекало розмріявся про возз'єднання України і Росії: "Огидно, коли люди роз'єднані".

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