В Україні продовжує йти сніг в Карпатах, незважаючи на травень за вікном

У мережі продовжують публікувати фотографії з Карпат, а саме гори Піп Іван, де почалася справжня завірюха. Видимість там обмежена зараз до 20 метрів, а за ніч випало 15 сантиметром снігу. Синоптики попереджають про можливі лавини, пише телеграм-канал "ХУ", передає Politeka.net.

Гідрометцентр України вже обнавил статус сніголавинної ситуації в Карпатах. У двох місцях оголошено третій рівень небезпеки - частково неприємні умови.

Раніше ми повідомляли, що шостого травня у Львові почав йти сніг, здивувавши жителів міста.

Погода у Львові заграла новими фарбами, адже туди повернулася зима. Деякий час йшов дощ, який переріс у сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в соціальних мережах.

"Зараз у Львові дощ перейшов у сніг. Холодна ветренная маса вирішила не обходитися Карпатами, а прийшла випити львівської кави", - написала Наталя.

Повідомлялося, що в понеділок вранці, 4 травня, в Україні несподівано випав сніг, а температура опустилася до мінусової" позначки.

Снігом засипало гору Піп Іван в Карпатах. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Також рятувальники опублікували кадри стихії. Крім того, відео травневого снігопаду в Карпатах опублікував у Facebook Василь Фицак.

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