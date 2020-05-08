Українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика запропонували російське громадянство
Як повідомляє sport-express, з такою заявою виступив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.
За його словами, їх вони можуть бути незадоволені попадання на сайт "Миротврець", так як відстоювали свою позицію.
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Крім того, він підкреслив, що в разі необхідності, їм готові надати громадянство РФ.
"Ми готові надати Усику і Ломаченко російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Щоб вони боксували і радували вболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", - уклав він.
Нагадаємо, українські боксери знялися в російському документальному фільмі церковників "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
Боксерам закидають "заперечення російської агресії, участь в організованих Росією пропагандистських антиукраїнських заходах і маніпуляцію суспільно значущою інформацією".
Також варто відзначити, що такі заяви боксерів викликали бурхливі обговорення в мережі, розділивши українців на два табори: деякі порахували їх слова більш ніж справедливими, але були і ті, які визнали такі думки неприпустимим.
Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.
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