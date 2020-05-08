Українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика запропонували російське громадянство



Як повідомляє sport-express, з такою заявою виступив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

За його словами, їх вони можуть бути незадоволені попадання на сайт "Миротврець", так як відстоювали свою позицію.

Крім того, він підкреслив, що в разі необхідності, їм готові надати громадянство РФ.

"Ми готові надати Усику і Ломаченко російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Щоб вони боксували і радували вболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", - уклав він.

Нагадаємо, українські боксери знялися в російському документальному фільмі церковників "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

Боксерам закидають "заперечення російської агресії, участь в організованих Росією пропагандистських антиукраїнських заходах і маніпуляцію суспільно значущою інформацією".

Також варто відзначити, що такі заяви боксерів викликали бурхливі обговорення в мережі, розділивши українців на два табори: деякі порахували їх слова більш ніж справедливими, але були і ті, які визнали такі думки неприпустимим.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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