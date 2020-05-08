Радянська актриса і вдова Миколи Караченцова Людмила Поргіна зробила скандальну заяву про Україну

За її словами, Крим дістався РФ "законним" шляхом і Росія є країною, яка не бажає війни.

"Я знаю людей, які взагалі не підтримують політику президента Путіна, але я її підтримую повністю. Крим – це наша земля. Я не розумію Андрія Макаревича, його радості, тому що він говорить, що ми – узурпатори. Я не знаю, чим він може пишатися у своїй творчості, ми пишаємося тим, що, бувши на гастролях у Європі, ми говорили, що Росія - це країна, в якій не хочуть війни", - зазначила актриса.

Крім того, вона пішла далі і назвала Ярослава Мудрого російським князем.



“Шкода, що переривається родинний зв'язок слов'янських племен. У нас, крім загальної релігії, близькі мови. Культура Київської Русі переплелася з Московською Руссю – це все одно. Я не можу сказати, що Ярослав Мудрий – руський князь? Він – російська, але жив він у Києві. Гоголя ми ж не можемо розпиляти на дві частини між українцями і росіянами. Він російський і український. І що тут поганого?", - не розуміє Поргіна.

А ось російський режисер Карен Шахназаров вважає, що причиною конфлікту між Україною і РФ стала скасування Верховною Радою закону про російську мовою як регіональною мовою Донбасу.

"З чого почалося все? З чого п'ять років всі тисячі людей вбито? З того, що Рада в 2014 році скасувала закон про регіональний російською мовою. З-за цього розвалили країну, десятки тисяч вбиті, втратили області цілі!", - впевнений режисер.

Нагадаємо, Жириновський зганьбили з-за слів про Україну, йому вже пора на цвинтар.

Як писала Politeka, випущена в бік РФ ракета прорве лють Путіна.

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