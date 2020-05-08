Так навіть багато українців на волі не живуть!

В слідчих ізоляторах України з'явилися платні камери з поліпшеними умовами

Як передає Politeka.net, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

"Є хтось, хто скучив за новинами тюремної реформи?) Якщо так, тоді ось вам. Сьогодні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах. Першим впорався Київський СІЗО - заробили 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна і дві 4-місцеві. Решта українських СІЗО підтягнуться трохи пізніше", - повідомив він.

Вартість перебування в таких умовах буде не з дешевих: 2000 грн. у добу, 8000 грн. за тиждень і 12000 грн. у місяць.

Крім того, "оренду" можна буде оплатити навіть онлайн.

Малюська стверджує, що це ніякі не "ВІП-камери".

"Ми надаємо можливість користуватися більшою ніж зазвичай площею камер, а також базовим обладнанням зразок холодильника, телевізора або столових приладів. Ну і ремонт не столітньої давності, як це часто трапляється в наших слідчих ізоляторах", - зазначив він.

Користувачі мережі вже оцінили це нововведення:

"Сиди не хочу", "Вже амністія не потрібна, будемо сидіти в платних камерах", "За комунальні та консьєржів окрема доплата? А ще люди цікавляться субсидія зберігається", "У мене немає слів ... Одні емоції! Це нова влада для себе готує? Або це офіційно люди хочуть гроші віджимати ?", "Оренда однокімнатної квартири на Троєщині - 5-6 тисяч гривень на місяць. Звідки такі ціни?", - писали українці під постом міністра.

Раніше ми повідомляли, що міністр Малюська потрапив у скандал після заяви про ув'язнених. Чиновник розповів, що багато українців, засуджених на довічний термін – це «стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди». Як заявив міністр юстиції, таких можна поступово випускати на волю. Він навіть погодився працевлаштувати їх у своєму відомстві.

Нагадаємо, міністра Малюську застали за дивним заняттям в офісі.

Також стало відомо, міністру Малюсьці дружина влаштувала прочуханку з-за шаленою премії: «Де гроші?».

Також варто згадати, що скандальний міністр Зеленського розгнівав українців непристойною премією: "У мене сім'я...".