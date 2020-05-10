Початок нового тижня покаже українцям, що таке справжнє літо, але погода швидко зіпсується: на Україну обрушаться похолодання, штормовий вітер і навіть мокрий сніг

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

За її інформацією, наша територія буде знаходиться у так званому теплому секторі, і в понеділок, 11 травня, Україна стане однією з найбільш теплих країн Європи. У цей день у більшості областей очікується від 20 до 27 градусів тепла.

Істотних опадів не передбачається, однак синоптик не виключає, що висока температура повітря може спровокувати періодичні локальні дощі, які швидко зміняться яскравим сонцем.

Вітер буде південний, однак до вівторка він зміниться на північно-західний і посилиться.

12 травня в Україну прийде похолодання разом з атмосферним фронтом, який принесе дощі, штормовий вітер, а на заході навіть іноді й мокрий сніг.

Що стосується столиці, то там очікується літня погода: +25 +26 градусів. Істотних опадів не передбачається, лише ввечері небо над містом можуть затягнути хмари.

У вівторок у Києві температура повітря трохи знизиться, очікується дощ і сильний північно-західний вітер.

Що стосується середи, 13 травня, то, за словами Діденко, в цей день похолодає до +14 +15, і до кінця тижня потепління не передбачається, стовпчики термометрів не піднімуться вище +18.

Раніше ми писали, що цього літа на українців чекає вже звична спека, але не обійдеться і без неприємних сюрпризів. За словами кліматолога Надії Максименко, зазвичай після холодної зими буває спекотне літо і навпаки. Проте в цьому році такого чекати не варто, незважаючи на аномально теплу зиму. Вона пояснила, що це тепло могло компенсувати минуле літо, яке було досить прохолодним. У свою чергу, майбутнє літо обіцяє бути традиційно спекотним, без незвичних холодів.

«Цього літа, судячи з нинішньої затяжної і не такою теплої, як зазвичай, весни, буде тепло, а холодів не передбачається», - розповіла Максименко.

Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.

Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.

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