Український музикант Олег Скрипка зробив несподівану заяву про Донбас

На його думку, якщо Донбас повернеться під контроль України, у нього досить швидко підуть інвестиції, і тоді навіть Київ буде йому заздрити.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Ліга.нет.

"Сподіваюся, Донбас досить швидко стане українським. І ми отримаємо території, які треба буде відновлювати з чистого аркуша. Пам'ятаю, коли впала Берлінська стіна і відновлювалася східна Німеччина, - це була суцільна забудова. Подібний процес, можливо, буде відбуватися і на Донбасі, як тільки звільниться територія. Нам, українцям, складно зрозуміти, що західний світ сильно відрізняється від нашого", - зазначив музикант.

За його словами, Україна живе в дуже специфічному світі, де у інших є гроші, а наша країна животіє в злиднях. Але, він зазначив, що все ще є шанс в України розбагатіти і повернути Донбас.

"У всьому світі дуже багато грошей, а у нас мізерно мало. Як тільки ситуація стане сприятливою, як тільки в Україну підуть серйозні інвестиції. Інвесторам цікава ситуація, коли країна починає підніматися і знаходиться в перехідному періоді. В такій країні можна швидко заробляти гроші. І в першу чергу, мені здається, інвестиції підуть на схід. Якщо це станеться, то Донбас буде відновлено, і ми ще будемо в Києві заздрити його динаміці розвитку і прогресу", - підсумував Скрипка.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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