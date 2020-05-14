Цікаво, як вони туди потрапили

В окупованому Донецьку раптово з'явилися «Гради» і БТР, позначені жовто-блакитним прапором і літерами ЗС

Щоправда, не справжні й не в натуральну величину, а іграшкові, повідомляє у своєму телеграм-каналі блогет Злісний Донецький Укр.

«Магазин Дім іграшки на Текстильнику в Донецьку. Коли господар – патріот України», – підписав два знімки, зроблені в торговому закладі, автор публікації.

На фотографіях – іграшкова система залпового вогню «Град» на базі ЗІЛ-131 і БТР-80. На обох іграшки – український прапор.

Як ці іграшки потрапили в магазин, залишається тільки здогадуватися.

Раніше ми розповідали про те, що окупація Росією Донбасу і масована інформаційна війна проти України на цих територіях вже принесли свої страшні плоди, суть яких до кінця розуміють ще не всі.

Найстрашніше, що в ОРДЛО підростає покоління дітей, які народилися в Україні, але ще маленькими опинилися в «руському мирі» і вже шість років живуть у ньому. Що з цього вийшло, розповіли в мережі.

За словами автора, до знайомих в українську столицю на новорічні свята приїхали родичі з Луганська з двома доньками, молодшій з яких шість років, а друга навчається в четвертому класі.

Так, двоюрідна сестра, доросла жінка, всіляко демонструвала сепаратистські проросійські настрої, показуючи презирство до всього українського. Коли її київська родичка запропонувала переїхати в Україну і віддати дітей в нормальні дитсадок і школу та відповіла, що їм там добре, і «в ЛНР вчать не по-бандерівськи».

У школі дітям на уроках розповідають про героїв «Л/ДНР» і вчать рівнятися на них, бути сміливими і готовими віддати своє життя за «республіку» і Росію.

Нагадаємо, зрадники України боляче поплатилися за отримання громадянства РФ.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».