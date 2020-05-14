Правило буде одним для всіх

Президент Володимир Зеленський під час наради розповів про відкриття непродовольчих ринків, але лише за однієї умови

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу президента України.

«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки. На таких же умовах, як і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні відкрили продовольчі ринки.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 29 квітня. На тлі протестів, які пройшли по всій Україні, а також під будівлею, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що продовольчі і аграрні ринки будуть відкриті. Правда, з деякими умовами.

Варто відзначити, що першим ділом були відкриті 280 ринків, які підтвердили згоду працювати в умовах карантину, дотримуючись санітарних норм.

Інші торгові майданчики, які хочуть відкритися раніше закінчення всеукраїнського карантину, повинні будуть пройти перевірку та підтвердити, що можуть виконати умови. Під умовами розуміється масковий режим, вимірювання температури, а також наявність на входах і виходах антисептиків. На ринку не повинно бути багато покупців – по 10 кв. метрів на одну людину. Крім цього, кожні три години повинні дезінфікуватися поверхні.

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