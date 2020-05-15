Українські банки вже почали виходити з карантину і повертатися до звичайного графіку роботи

Поки що мова йде не про всі відділення, однак банки один за іншим починають послаблювати введені через карантин обмеження і відкривати свої відділення. У той же час, українців продовжують закликати користуватися їх послугами дистанційно. Відповідні публікації з'являється на сайтах банків.

У рамках виходу з карантину банки зобов'язуються регулярно дезінфікувати свої приміщення, запускати клієнтів тільки в масках або респіраторах і дотримуватися правил про перебування в приміщенні не більше 1 людини на 10 квадратних метрів. Таким чином, українцям доведеться чекати своєї черги на вулиці, пам'ятаючи про дистанцію в 1,5-2 метра.

Стало відомо про наступні зміни в роботі банків:

Альфа-Банк з 12 травня відновив роботу своїх відділень по графіку пн-пт з 9:00 до 18:00 (касові операції - до 17:00), перерви з 11:00 до 11:15, з 13:00 до 14: 00, з 16:00 до 16:15.

Райффайзен Банк Аваль повернув п'ятиденну роботу районних відділень. При цьому зберігається скорочений графік - з 9:00 до 15:00 (перерва - з 12:00 до 13:00), як і обов'язковий попередній запис на обслуговування у відділенні.

Таскомбанк з 12 травня відновив роботу 23 відділень у Києві, Запоріжжі, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Тернополі та Вінниці. Вони будуть працювати за графіком пн-пт з 9:30 до 18:00 (каса до 17:30).

ПУМБ з 12 травня відновив роботу майже усіх відділень і пунктів експрес-кредитування, крім кас на території міжнародних аеропортів і автосалонів.

Укрексімбанк з 12 травня перевів всі свої відділення на роботу в штатному режимі.

Південний відновив роботу дев'яти відділень з 23 квітня, зробивши офіційну заяву тільки 12 травня. Графік пн-пт з 09:30 до 17:00 (каса 09: 30-16: 30), перерва 11:00 - 11:15, 13:00 - 14:00, 15:00 -15: 15.

Сredit Agricole 12 травня відновив роботу ряду відділень за графіком пн-пт з 09:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00.

Кредобанк відновив роботу двох відділень у Львові за графіком пн-пт з 10:00 до 16:30 (каса з 10:00 до 16:00).

Мегабанк відновив роботу семи відділень у чотирьох областях.

Банк Кредит Дніпро з 13 травня відновив роботу шести відділень.

Правекс-банк з 12 травня відновив роботу всіх своїх відділень по графіку пн-пт з 10:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00.

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