В мережі спалахнув скандал через видання творів класика української літератури Ольги Кобилянської
Справа в тому, що на обкладинку збірки її творів помістили портрет іншої відомої української письменниці Марко Вовчок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила письменниця Оксана Забужко.
"Не можу не поділитися присланою картинкою. І прошу помочі залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва - "Центр навчальної літератури", але, судячи з їхнього сайту, видають вони "підручники і посібники" на замовлення Української Держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо. А це, між іншим, куди крутіше за Ліванський орден і ведмедів в Антарктиці...", — написала сучасна письменниця.
Зазначимо, ситуація викликала бурхливу реакцію в мережі.
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«Як каже найбільший лідер сучасності, - "Яка різниця"», «Та у Сталіна вже піарять», «Що аж соромно стало», «Понабирають безграмотних недоучок а потім дивуються», «А могли б і з портретом Сталіна надрукувати книгу», - пишуть в Інтернеті.
Нагадаємо, Забужко жорстко пройшлася по "гастролеру" Зеленском: "Це не його країна".
Як повідомляла Politeka, Забужко попередила про нові спроби Росії захопити Україну: "Кожен прийде з рушницею, як в 20-х роках".
Також Politeka писала, що Забужко попередила про небезпеку примирення Росії та України: "Путін вирішить скільки нам існувати".