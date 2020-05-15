Поки прем'єр-міністр розповідає українцям, що на 16 тисяч гривень «може прожити» місяць сім'я з чотирьох людей, народні депутати собі ні в чому собі не відмовляють

Так, депутат від фракції «Слуга народу» Юлія Діденко вигуляла у Верховну Раду сумочку бренду Yves Saint Laurent. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на пост у мережі журналістки Ганни Стешенко.

Вона поділилася знімками фотографа Яна Доброносова, на яких парламентарій іде на позачергове засідання парламенту.

Сумочка, яку Діденко тримала в руках, виявилася з нової колекції відомого бренду. Коштує така краса 1650 євро. В Україні стати володаркою такої можна за 48069 гривень, в той час як зарплата народного депутата – 40 тисяч.

Крім цього, на ногах у депутатки красувалися червоні черевики Casadei, які спочатку коштували 25200 гривень, а зараз по знижці такі ж, тільки сині, доступні за ціною 12600 гривень.

«А маска у неї від Шмигаля», «Ну так епоха бідності ж закінчилася», «Наші гроші знайшлися!», «Знущаються над народом, а особливо над пенсіонерами, які все життя чесно працювали», «Це просто жахливо, що відбувається, це неприпустимо. Це ж наші з вами гроші, дорогі українці. Люди думають, як вижити, а слуги народу і всі їхні прихильники жирують по-повній, їм байдуже, як живе український народ», «Народ від цього не збідніє ! 😄😄», – пишуть українці під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що депутат партії «Слуга народу» Вікторія Подгорна опинилася в епіцентрі скандалу, заявивши, що популярний месенджер Telegram представляє загрозу нацбезпеці. Однак переважна більшість користувачів накинулися на «слугу народу» з нищівною критикою за подібну ініціативу.

Коли кількість негативу під публікацією досягла критичної маси, Подгорна видалила пост зі сторінки.

Нагадаємо, українців обкладуть новим податком, «слуги» розкрили свій план.

Як повідомляла Politeka, «Слуги народу» перейшли межу з погрозами, Зеленський не стримав емоцій.

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